Астраханский государственный театр оперы и балета представляет новый проект "Шедевры русского балета - великие учителя танца"

Российский государственный театр оперы и балета запускает новый проект "Шедевры русского балета - великие учителя танца", который включает в себя постановку балета Чайковского "Спящая красавица" (12+) и серию образовательных программ "Сказки русского балета".
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