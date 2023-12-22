"Что ты там вякнул, а ну вылазь": Идет большая чистка в северной столице

АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ и кто будет контролить?))) мэр или губернатор местный?))) да в 9 случаях из 10 они получают откаты от мигрантов, тех же дорожных или строительных шаражек, которые держат какие-нибудь условные айзеры и на работу к себе берут своих земляков "по рекомендации" диаспор))

Андрей Чернышев Ещё надо наказывать хозяев квартир которые сдают этим ребятам, тем самым они скрывают нелегалов и уверен не платят налоги за сдачу жилья.