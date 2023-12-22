Avia.pro - Новости В Петербурге и Ленинградской области был проведен крупномасштабный рейд, направленный на идентификацию и проверку иностранных граждан.
"Что ты там вякнул, а ну вылазь": Идет большая чистка в северной столице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
и кто будет контролить?))) мэр или губернатор местный?))) да в 9 случаях из 10 они получают откаты от мигрантов, тех же дорожных или строительных шаражек, которые держат какие-нибудь условные айзеры и на работу к себе берут своих земляков "по рекомендации" диаспор))
Ответить
3 час.
Андрей Чернышев
Ещё надо наказывать хозяев квартир которые сдают этим ребятам, тем самым они скрывают нелегалов и уверен не платят налоги за сдачу жилья.
Ответить
3 час.
АЧ
Андрей Чернышев
А ещё у нас полно строительных организаций, где мигрант собственник с двойным гражданством и числиться подсобным рабочим а русский Ваня генеральный директор как юридической лицо. Весь доход собственнику а ответственность вплоть до уголовной Ване.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии