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Царьград

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Журова заявила об интересе Трампа в участии России на Олимпиаде 2028

Журова заявила об интересе Трампа в участии России на Олимпиаде 2028

Депутат Госдумы Светлана Журова утверждает, что президент США Дональд Трамп заинтересован в участии русских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, чтобы уменьшить шансы Китая на победу.

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