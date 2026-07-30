Журова заявила об интересе Трампа в участии России на Олимпиаде 2028

Депутат Госдумы Светлана Журова утверждает, что президент США Дональд Трамп заинтересован в участии русских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, чтобы уменьшить шансы Китая на победу.
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