Миграционная политика и самоликвидация Европы

В 1973 году француз Жан Распай опубликовал наиболее значительный роман-предостережение об опасности массовой миграции в Европу под заголовком «Стан избранных» («Лагерь святых»), за которую левые либералы назвали его расистом.
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