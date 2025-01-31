«Помню, в детстве по шесть раз в слезах перемывала пол на кухне под крики матери, а сейчас в родительскую квартиру не зайти – там просто свинарник!»— Детство я вспоминаю без всякой радости, – рассказывает тридцатишестилетняя Екатерина.
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