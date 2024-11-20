"Тогда и поговорим": Россия даст Сирии, "Хезболле" и хуситам такое же количество оружия, какое США дали Украине?

Владимир Путин не так давно отметил, что если страна считает возможным передачу оружия противникам России, то и мы можем передавать вооружение того же класса в регионы мира, где американцы эти ракеты и другие системы не хотели бы видеть.
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