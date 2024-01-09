Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал планы оказания США дополнительной помощи Киеву в размере 65,5 млрд долларов.
Маск заявил, что Киев и Вашингтон приносят в жертву молодежь Украины
Комментарии
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фарид сабиров
Скоро по команде спонсХеров хохлы перестанут существовать
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13 час.
Misha Glusch
хватить постить этаго пидара, пусть для начала отключит хахлам свой старлинк, по нему нацики наводят ракеты, которые убивают наших солдат и мирняк, детей, в том числе! нашли себе блеать союзничка!
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11 час.
Марина Петрова
В хохляндии почти все молодые против России, поэтому сокращение их числа пойдет им на пользу.
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2 час.
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