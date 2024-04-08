Жители рушащегося после капремонта дома пишут Путину

Жители дома на улице Орджоникидзе в Ирбите написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Их дом, переживший капитальный ремонт, в любой момент может рухнуть, но в списки аварийных и подлежащих расселению его не вносят, люди продолжают жить в рассыпающемся здании, при этом ежемесячно вынуждены платить взносы в фонд капремонта.