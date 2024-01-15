Минобороны РФ: расчет "Искандера" поразил командный пункт ВСУ под Купянском

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" группировки "Запад" российских войск поразил хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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