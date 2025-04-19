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Какие знаки зодиака имеют самый высокий IQ: рейтинг

Какие знаки зодиака имеют самый высокий IQ: рейтинг

Какие знаки зодиака имеют самый высокий IQ: рейтинг Алёна ЮрьеваУм — не всегда дело только логики. В мире астрологии интеллект многогранен: кто-то блистает в науке, кто-то — в коммуникации, а кто-то интуитивно чувствует то, что другим и не снилось.

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