История величайшего футболиста, никогда не игравшего в футбол

— Это королевское приобретение! Теперь у «Бангу» есть свой король!Не последний человек в бразильском футболе 1980-х, Кастор де Андраде, известный мафиози игорного бизнеса и при этом большой друг президента ФИФА Жоао Авеланша, не скупился на комплименты новому нападающему своего клуба.