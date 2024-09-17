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  • Юрий
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    Наступает пора серебристых ночей – И все небо в заре до утра не темнеет. Светит ярко луна, блещет в травах ручей, И с...Поэзия летних ночей

История величайшего футболиста, никогда не игравшего в футбол

История величайшего футболиста, никогда не игравшего в футбол

— Это королевское приобретение! Теперь у «Бангу» есть свой король!Не последний человек в бразильском футболе 1980-х, Кастор де Андраде, известный мафиози игорного бизнеса и при этом большой друг президента ФИФА Жоао Авеланша, не скупился на комплименты новому нападающему своего клуба.

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