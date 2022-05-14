Жозе Моуринью: «Рома» устала от судей и ВАР. Есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы заняли восьмое место»

Жозе Моуринью считает, что в Италии хотят поставить «Рому» на восьмое место в чемпионате. «Есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы заняли восьмое место.

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