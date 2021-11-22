Молодо-велено: кто в мире прививает детей от коронавируса

Категория тех, кому разрешены прививки от коронавируса, стремительно молодеет. Всё большее число стран мира, в целом справившихся с задачей вакцинации от COVID-19 взрослого населения, приступает к кампаниям по иммунизации подростков и детей.
Категория тех, кому разрешены прививки от коронавируса, стремительно молодеет. Всё большее число стран мира, в целом справившихся с задачей вакцинации от COVID-19 взрослого населения, приступает к кампаниям по иммунизации подростков и детей.
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