Нашли ли останки экс-мэра Самары и его жены, которых могла убить собственная внучка?

Следователи проверяют все возможные версии произошедшего Следователи продолжают работать над делом об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, новости о котором прогремели на всю страну.
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