Россияне пока не готовы расстаться с монетами

К выводу монет из денежного оборота россияне пока не готовы, несмотря на то, что большинство предпочитает безналичную оплату, следует из исследования проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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