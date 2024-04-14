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Военное обозрение

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«Последует позднее»: Израиль нанесёт ответный удар по Ирану после консультаций с союзниками

«Последует позднее»: Израиль нанесёт ответный удар по Ирану после консультаций с союзниками

США уговаривают Израиль не торопиться с ответом на атаку Ирана.

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