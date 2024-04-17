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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский суд отказал министру ЖКХ Архипову в домашнем аресте

Новосибирский суд отказал министру ЖКХ Архипову в домашнем аресте

Защита просила изменить Денису Архипову меру пресечения на домашний арест. Однако суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда от 22 марта 2024 года без изменения, жалобу адвоката Кречетова – без удовлетворения.

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