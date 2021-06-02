«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Тинькофф Банк предложил рынку создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления недобросовестных операторов связи, которые проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов, пишет РБК.
Тинькофф Банк предложил рынку создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления недобросовестных операторов связи, которые проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов, пишет РБК.
Свежие комментарии