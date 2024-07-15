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Популярные туристические курортные зоны находятся в отдалении от очагов лесных пожаров в Краснодарском крае

Лесные пожары в районе Абрау-Дюрсо не угрожают обширным курортным зонам в Анапе. Снижения спроса на отдых в Краснодарском крае нет и вряд ли его стоит опасаться, считают туроператоры, члены Российского союза туриндустрии (РСТ).

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