Москвичи передали 123 млн рублей на поддержку военнослужащих и гуманитарную помощь

Участники программы "Миллион призов" направили более 123 млн рублей на благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие гуманитарную помощь жителям новых и прифронтовых регионов Специальной военной операции.
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