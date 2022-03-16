Происшествия

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Следственным комитетом России возбуждено еще 2 уголовных дела по фактам обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках

Следственным комитетом России возбуждено еще 2 уголовных дела по фактам обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.

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