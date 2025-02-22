Сотрудники следственного управления продолжают работу по подготовке студентов к работе следователями

Руководитель отдела кадров следственного управления Антон Фаритович Жуков и помощник руководителя управления по общественно-политической работе Дина Габдулловна Садертдинова провели профориентационное занятие для студентов Казанского института (филиала) РПА Минюста России и Российского государственного университета правосудия им.
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