Гусев может стать и. о. главного тренера «Динамо». Он работает в штабе с 2023 года

Сегодня стало известно, что Марцел Личка покинул соответствующий пост в московском клубе. По информации Sport Baza, его должность может временно занять Ролан Гусев, работающий в тренерском штабе «Динамо» с июня 2023 года.
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