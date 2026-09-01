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Царьград

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SHOT: Ростовский фермер заплатит 60 тысяч рублей за пожар от сбитого беспилотника

SHOT: Ростовский фермер заплатит 60 тысяч рублей за пожар от сбитого беспилотника

Жителю Ростовской области назначен штраф в размере 60 тысяч рублей после того, как на его поле упал сбитый беспилотник и спровоцировал возгорание.

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