Задержанный за госизмену в Костромской области раскаялся в содеянном

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ФСБ показала видео задержания в Костромской области двоих россиян, подозреваемых в государственной измене, один из них в раскаялся в содеянном.
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