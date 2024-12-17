Жителям Мурманской области рассказали, как защититься от обморожений

МУРМАНСК, 17 декабря, ФедералПресс. В Кольское Заполярья пришли сильные морозы ниже −30 градусов. Специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили гражданам об осторожности и объяснили, как защититься от обморожений.
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