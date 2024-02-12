В ЛДПР предложили определить форму господдержки писателей

В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов на данный момент отсутствует профессия писателя, стоит разработать инициативу о господдержке для них и трудовом стаже.
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