В Свердловской области не осталось затопленных садов и огородов

В Свердловской области вода практически ушла с территории населенных пунктов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, затопленных домов и огородов уже нет, остаются под водой только два низководных моста, ограничено автотранспортное сообщение с 5 населенными пунктами (64 дома, 105 жителей, из них 9 детей).
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