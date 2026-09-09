В Свердловской области не осталось затопленных садов и огородов

В Свердловской области вода практически ушла с территории населенных пунктов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, затопленных домов и огородов уже нет, остаются под водой только два низководных моста, ограничено автотранспортное сообщение с 5 населенными пунктами (64 дома, 105 жителей, из них 9 детей).