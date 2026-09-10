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Путин анонсировал безвиз для граждан Вьетнама

Путин анонсировал безвиз для граждан Вьетнама

Россия планирует в ближайшее время внедрить безвизовый режим для граждан Вьетнама. Этот шаг способствует развитию двусторонних отношений и упрощает путешествия между странами, заявил президент Владимир Путин после переговоров с лидером Вьетнама То Ламом.

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