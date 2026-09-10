Путин анонсировал безвиз для граждан Вьетнама

Россия планирует в ближайшее время внедрить безвизовый режим для граждан Вьетнама. Этот шаг способствует развитию двусторонних отношений и упрощает путешествия между странами, заявил президент Владимир Путин после переговоров с лидером Вьетнама То Ламом.