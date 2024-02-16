Величайшие достижения Байдена в 2023 году

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Среди самых главных достижений Байдена на посту президента — победа над ожирением, публикация секс-видео с участием работников конгресса и просвещение американского общества во вопросам деменции, пишет сатирическое издание BabylonBee.
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