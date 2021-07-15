Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 1576, в городе Алматы – 850, в городе Шымкенте – 416, в Акмолинской области – 160, в Актюбинской области – 204, в Алматинской области – 144, в Атырауской области – 299, в ВКО – 79, в Жамбылской области – 71, в ЗКО – 234, в Карагандинской области – 603, в Костанайской области – 104, в Кызылординской области – 84, в Мангистауской области – 189, в Павлодарской области – 156, в СКО – 86, в Туркестанской области – 59.