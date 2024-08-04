Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
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Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
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