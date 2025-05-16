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Как распознать русского диверсанта (по версии латвийских спецслужб)

Как распознать русского диверсанта (по версии латвийских спецслужб)

Шпротляндские силовики опубликовали рекомендации по выявлению "диверсантов и шпионов" из России.Пособие от Службы военной разведки и безопасности Латвии для малограмотных олигофренов, таких же, как сотрудники этой Службы.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Господи, эти балтийские аборигены не дремлют. Стараются. Что-то &quot;разрабатывают&quot;, от чего-то предупреждают... Все смекалистые прибалты, особенно молодежь, уже убрались оттуда.  Остались одни претенденты на то, чтобы &quot;стать англосаксами&quot;... Теперь дело  ЗА ДУСТОМ...
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