Как распознать русского диверсанта (по версии латвийских спецслужб)

Evgenija Palette

Господи, эти балтийские аборигены не дремлют. Стараются. Что-то "разрабатывают", от чего-то предупреждают... Все смекалистые прибалты, особенно молодежь, уже убрались оттуда. Остались одни претенденты на то, чтобы "стать англосаксами"... Теперь дело ЗА ДУСТОМ...