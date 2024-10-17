Высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле

Их подозревают в организации незаконной миграцииСледователи задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.
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