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Высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле

Высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле

Их подозревают в организации незаконной миграцииСледователи задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.

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