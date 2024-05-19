Самые аварийные знаки зодиака

Водолеи и козероги – самые опасные водители. К такому выводу пришли аналитики Страхового дома ВСК. Если посмотреть статистику аварийности с корпоративным транспортом (в том числе такси и каршерингом), то 66% ДТП происходит по вине козерогов и 31% по вине водолеев.