Всё о женщинах

68 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Это тонкая материя, которая не всем доступна для понимания. Её можно отнести к разновидности инстинкта. У некоторых, ...Почему некоторые ...
  • Вячеслав Белослюдов
    Вот на фотке девушка красивая? Да! Но попробуй сфотографировать её снизу, сверху. Просто в другом ракурсе. Уже и не о...Три случая, когда...
  • Вячеслав Белослюдов
    Да вообще плевать. Красивых людей вообще очень мало, а идеальных нет в принципе. Кто как ходит и в чём безразлично. Х...Три случая, когда...

Три случая, когда женская грудь раздражает общество

Три случая, когда женская грудь раздражает общество

Женская грудь – странный предмет. Порой раздражает всех, а порою и нет… С этой песенки в стиле Винни-Пуха я бы начала рассказ о своих наблюдениях за живой природой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
Большую грудь,не иначе,как вымя не назовешь.
Ответить
13 час.
Вячеслав Белослюдов
Да вообще плевать. Красивых людей вообще очень мало, а идеальных нет в принципе. Кто как ходит и в чём безразлично. Хоть голышом, хоть в скафандре.
Ответить
10 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Вот на фотке девушка красивая? Да! Но попробуй сфотографировать её снизу, сверху. Просто в другом ракурсе. Уже и не очень! Так что лучше вообще не заморачиваться. Красивая может быть бревном и фейерверком страшненькая.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх