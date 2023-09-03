Женская грудь – странный предмет. Порой раздражает всех, а порою и нет… С этой песенки в стиле Винни-Пуха я бы начала рассказ о своих наблюдениях за живой природой.
Три случая, когда женская грудь раздражает общество
Комментарии
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ONIX
Большую грудь,не иначе,как вымя не назовешь.
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13 час.
Вячеслав Белослюдов
Да вообще плевать. Красивых людей вообще очень мало, а идеальных нет в принципе. Кто как ходит и в чём безразлично. Хоть голышом, хоть в скафандре.
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10 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Вот на фотке девушка красивая? Да! Но попробуй сфотографировать её снизу, сверху. Просто в другом ракурсе. Уже и не очень! Так что лучше вообще не заморачиваться. Красивая может быть бревном и фейерверком страшненькая.
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9 час.
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