Три случая, когда женская грудь раздражает общество

Да вообще плевать. Красивых людей вообще очень мало, а идеальных нет в принципе. Кто как ходит и в чём безразлично. Хоть голышом, хоть в скафандре.

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Вот на фотке девушка красивая? Да! Но попробуй сфотографировать её снизу, сверху. Просто в другом ракурсе. Уже и не очень! Так что лучше вообще не заморачиваться. Красивая может быть бревном и фейерверком страшненькая.