Новый сервис защиты от мошенников появился на «Госуслугах»

Теперь в одном месте можно проверить кредитную историю, установить самозапрет на кредиты, проверить оформленные сим-карты, подать жалобу на вредоносный ресурс, проверить уровень цифровой грамотности и даже записаться на обучающие курсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)