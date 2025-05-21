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Новый сервис защиты от мошенников появился на «Госуслугах»

Новый сервис защиты от мошенников появился на «Госуслугах»

Теперь в одном месте можно проверить кредитную историю, установить самозапрет на кредиты, проверить оформленные сим-карты, подать жалобу на вредоносный ресурс, проверить уровень цифровой грамотности и даже записаться на обучающие курсы.

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