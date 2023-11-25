Продукты и блюда, которые можно заморозить к Новому году, и они не потеряют вкусовых качеств Алёна ЮрьеваВ преддверии Нового года многие из нас стремятся сделать праздничный ужин особенным, но иногда нет возможности потратить целый день на готовку в сам день праздника.