ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего подрыв колонны 9 мая

ФСБ показала кадры задержания в Калининграде 25-летнего россиянина, который по заданию Киева готовил теракт на пути следования парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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