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Газета «Культура»

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Николай Цискаридзе посадил в Царском Селе дуб вместо погибшего двухсотлетнего дерева

Николай Цискаридзе посадил в Царском Селе дуб вместо погибшего двухсотлетнего дерева

Ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе высадил в музее-заповеднике «Царское Село» молодой дуб, выращенный из желудя старинного царскосельского дерева.

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