Пудинг с хурмой

Вкусный рецепт приготовления хлебного пудинга с хурмой с добавлением бурбона. ИНГРЕДИЕНТЫ Хурма — 2 шт Сливки — 200 мл Молко — 250 мл Тростниковый сахар — 100 гр Яйца — 4 шт Ванильный сахар — 10 гр Грецкие орехи — 2 горсти Изюм — 1 горсть Белый сахар — 2-3 столовых ложки Французский багет — […].
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