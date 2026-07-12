В Татарстане сегодня ожидаются сильные дожди

Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. Днем и вечером прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны ливни, грозы и град.
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