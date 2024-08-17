Завод на Парнасе привлек внимание экологов

В ходе проверки был выявлен ряд серьезных нарушений Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга по согласованию с городской прокуратурой проверил завод на Парнасе.
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