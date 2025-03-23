Первое возможное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона: частичное прекращение огня на 30 дней.
Опора Зеленского: почему весь мир не замечает нацистов на Украине
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Потому, что все они нацисты, в том числе и Трамп. Вспомните, как он сказал, что оставшихся жителей Палестины нужно куда-то выселить: в Египет, Иорданию, или ещё куда-то... Ему нужна земля Палестины построить там Ривьеру. То есть, он хочет с коренным народом поступить, как с индейцами. И мы для него, народ России, Украины - такие же индейцы, которых он тоже мечтает согнать со своих земель, для своих целей.
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