Опора Зеленского: почему весь мир не замечает нацистов на Украине

ТГ

Татьяна Гусева

Потому, что все они нацисты, в том числе и Трамп. Вспомните, как он сказал, что оставшихся жителей Палестины нужно куда-то выселить: в Египет, Иорданию, или ещё куда-то... Ему нужна земля Палестины построить там Ривьеру. То есть, он хочет с коренным народом поступить, как с индейцами. И мы для него, народ России, Украины - такие же индейцы, которых он тоже мечтает согнать со своих земель, для своих целей.