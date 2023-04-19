Насколько Приднестровье «не зависит» от России

С Абхазией и Южной Осетией всё, как мы уже рассказали, совсем непросто в силу целого ряда причин. А вот по поводу ещё одной из непризнанных республик на территории бывшего СССР – Приднестровья, в российском обществе существует масса заблуждений.
С Абхазией и Южной Осетией всё, как мы уже рассказали, совсем непросто в силу целого ряда причин. А вот по поводу ещё одной из непризнанных республик на территории бывшего СССР – Приднестровья, в российском обществе существует масса заблуждений.
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