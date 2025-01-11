Где в Крыму появятся новые особо охраняемые природные территории и какой заповедник популярен у туристов

Какие новые особо охраняемые природные территории появятся на полуострове, ждут ли в крымских заказниках нудистов и почему краснокнижных куланов не пускают на вольные хлеба? Об этом и многом другом мы говорили с директором ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» Александром Ковинским.