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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первая лига. «Нефтехимик» примет «КАМАЗ»

В воскресенье «Химки» сыграют в гостях с «Волгарем», тульский «Арсенал» – с «Кубанью», «Динамо» Махачкала примет «Ленинградец».

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