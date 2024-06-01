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Российский производитель масел признан мировыми разработчиками коммерческой техники

Российский производитель масел признан мировыми разработчиками коммерческой техники

Моторные масла Rolf Krafton P5 U 10W-40 и Krafton M5 U 15W-40 получили одобрение Cummins – одной из крупнейших международных компаний, занимающейся разработкой, производством и продажей дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и комплектующих.

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