Российский производитель масел признан мировыми разработчиками коммерческой техники

Моторные масла Rolf Krafton P5 U 10W-40 и Krafton M5 U 15W-40 получили одобрение Cummins – одной из крупнейших международных компаний, занимающейся разработкой, производством и продажей дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и комплектующих.