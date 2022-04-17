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Зарема – Уткину: «Оживает при слове на букву «г». Следующие сезоны РПЛ станут его возрождением – мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться»

Зарема Салихова ответила на слова Василия Уткина про СММ-службу «Спартака». После матча 25-го тура РПЛ (1:1) в телеграм-канале «Рубина» появился ролик, в котором слова форварда Александра Соболева были заменены на крики дельфинов.

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