Зарема – Уткину: «Оживает при слове на букву «г». Следующие сезоны РПЛ станут его возрождением – мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться»

Зарема Салихова ответила на слова Василия Уткина про СММ-службу «Спартака». После матча 25-го тура РПЛ (1:1) в телеграм-канале «Рубина» появился ролик, в котором слова форварда Александра Соболева были заменены на крики дельфинов.