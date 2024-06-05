В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

ВА

Виктор Александров

Дай Бог, заработает! Сталинская («Советская») система образования привела к тому, что мы "делали ракеты, перекрывали Енисей". ЕГЭ не было. Были экзамены устные и письменные. в школы присылали из РОНО темы для сочинений, вопросы к экзаменам. Чем не ЕГЭ, если выбросить оттуда выбор ответа из предложенных вариантов? ЕГЭ не учит пониманию предмета, а тупое заучивание, без понимания предмета, ведёт к получению безмозглых «специалистов» по окончании учёбы. Экзамен машине ведёт к системе образования, которая направлена на воспитание исполнителя, а не творца. Только в общении можно определить, понимает ли что-либо испытуемый в предмете. Если есть понимание, то формулы всегда можно легко найти в интернете. В этом заключается смысл русской школы. Если спрашивать понимание, то нет смысла вытаскивать билеты наугад, нужно давать их на выбор, и разрешать пользоваться чем угодно при подготовке к ответу, кроме подсказок экзаменатора. Не нужно запрещать пользоваться шпаргалками! Практика показывает, что при отсутствии понимания предмета никакие шпаргалки не помогают! В этом коренное отличие русского образования от Западного. Если ставим цель получить творца - получаем Сталинскую систему образования, включая логику Аристотеля, которую большевики отменяли дважды, а Западные системы нам не подходят. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.